الداخلية تضبط 15 قطعة سلاح في حملات أمنية بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية إستهدفت دائرة مركزى شرطة (المنشأة - العسيرات) .

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (15) قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – طبنجة – 8 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (11متهم).

ونجحت الجهود في ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (متهمان).

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (177) حكم قضائى متنوع.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.