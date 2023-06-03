اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 11:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 15 قطعة سلاح في حملات أمنية بسوهاج

السبت، 03 يونيو 2023 11:09 ص
الداخلية تضبط 15 قطعة سلاح في حملات أمنية بسوهاج حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية إستهدفت دائرة مركزى شرطة (المنشأة - العسيرات) .
 
أسفرت جهودها عن ضبط عدد (15) قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – طبنجة – 8 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (11متهم).
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (متهمان).
 
وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (177) حكم قضائى متنوع.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

تجاره الاسلحه

حملات امنيه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة