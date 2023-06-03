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الداخلية تضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه بالدقهلية

السبت، 03 يونيو 2023 12:01 ص
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه بالدقهلية حملات امنية، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) ومديرية أمن الدقهلية نشاط أحد العناصر إجرامية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجه على عملائه بكميات كبيرة متخذاً من دائرة مركز شرطة "دكرنس" مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.  
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة دكرنس) حال تواجده بمسكنه .. وبحوزته (120طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - 2 خزينة بندقية آلية - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

وزارة الداخلية

مكافحة المخدرات

الامن العام

اخبار الحوادث



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