الجمارك تلزم جميع الحاويات المبردة بالعرض على أجهزة فحص الأشعة بالموانئ

كتب هانى الحوتى

أصدر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، منشور تعليمات رقم 21 لسنة 2023، التزام كافة المواقع والمنافذ الجمركية بعرض جميع الحاويات المبردة، وعلى الأخص وحدات التبريد المحلقة بها وما يماثلها، والتي ترد من الخارج سواء كانت مملؤة أو فارغة بغرض ملئها وإعادة شحنها أو استخدامها على أجهزة الفحص بالأشعة المتواجدة بالموانئ والمنافذ.

وكان إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة قد ارتفع لتصل إلى 807 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 123.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 18.1%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 80% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 20%.

ووفقًا للتقرير، بلغت الإيرادات الضريبية 645.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 113.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 21.4%، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 161.8 مليار جنيه، بزيادة 9.8 مليار جنيه.

وحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 41.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.43% من الناتج المحلي مقابل فائض أولي بنسبة 0.27% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 8 شهور من العام المالي الحالي.