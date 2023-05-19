الجمارك توضح الضريبة المفروضة على المبيدات الحشرية للآفات الزراعية

كتب هانى الحوتى

خاطبت مصلحة الجمارك المصرية، المنافذ الجمركية البحرية والبرية بتطبيق فتوى الضرائب حول المعاملة الضريبية لصنف "ألومنيوم فوسفيد" (مبيد حشري) للآفات الزراعية، والصادر له شهادة تسجيل من وزارة الزراعة، والذي يستخدم في مكافحة آفات الحبوب المخزنة، تخضع ل ضريبة الجدول بفئة 5%.

جاء ذلك بعد تلقي مصلحة الجمارك، خطابًا من مصلحة الضرائب المصرية للرد على التظلم المقدم من شركة كانزا جروب للمبيدات والكيماويات بخصوص طلب الإفادة بالرأي عن المعاملة الضريبية للصنف "ألومنيوم فوسفيد" (مبيد حشري) للآفات الزراعية الذي يستخدم في مكافحة آفات الحبوب.

أوضحت مصلحة الضرائب، أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاته فأنه تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرفق لهذا القانون سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها إلا ما استثنى بنص خاص، وذلك وفقًا للمادة 2 من القانون.

وقالت إن الأسمدة، والمبيدات الزراعية تخضع لضريبة الجدول بفئة 5% طبقًا للمسلسل رقم (7) من البند أولًا "سلع وخدمات تخضع لضريبة الدول فقط"، وتستحق هذه الضريبة مرة واحدة عند البيع بمعرفة المنتج في السوق المحلي أو عند تحقق واقعة الإفراج الجمركي بالنسبة للمستورد، ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة ولا يعد تغييرًا في حالة السلعة عملية التعبئة وإعادة التعبئة أو التكرير أو التقنية أو الطحن.