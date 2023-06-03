البالونات الطائرة تزين سماء الأقصر وسط إقبال سياحى مميز.. ألبوم صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد أرض مطار البالون الطائر فى البر الغربى بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، تحليق الرحلات بصورة طبيعية مع تحسن حالة الطقس، حيث حلقت فى سماء غرب الأقصر، اليوم حوالي 30 رحلة أقلت على متنها أكثر من 720 سائحا من حول العالم، وسط أجواء من السعادة بين الجميع بعودة تحليق الرحلات مجدداً، تحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون.

ومن جانبه أكد أحمد الطيب رئيس إتحاد شركات البالون الطائر غرب الأقصر، إنه انتظمت حركة تحليق رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية مع تحسن حالة الطقس، حيث خرجت اليوم 30 رحلة أقلت على متنها أكثر من 720 سائحا من حول العالم، حيث تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة حيث تبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.

ويضيف أحمد الطيب، لـ"اليوم السابع"، إنه تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حيث تقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، حيث أن الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.



استمتاع السياح فى قلب رحلات البالون الطائر



تجهيز الرحلات قبل تحليقها فى سماء غرب الأقصر



تحليق 30 رحلة بالون طائر على متنها 720 سائح بالأقصر



تحليق 30 رحلة بالون طائر على متنها 720 سائح



جانب من استمتاع المصريين فى البالون



جانب من تجهيز رحلات البالون الطائر بالاقصر



جانب من تحليق البالونات الطائرة بالأقصر



خروج الرحلات يومياً من مطار البالون بالأقصر



خروج رحلات البالون فى سماء الأقصر



سياح العالم يستمتعون على متن رحلات البالون