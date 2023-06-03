"اعرف قدر نبيك" ندوة للقومى للمرأة بالشرقية تستهدف تعزيز قيم الإسلام.. صور

الشرقية- فتحية الديب

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، ندوة بعنوان "اعرف قدر نبيك"، وتهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، والتأكيد على القيم الإنسانية والوطنية والحضارية، ولتعريف الجمهور بالنبي وشمائله وأخلاقه.



عُقدت الندوات بمقر المجلس القومي للمرأة بمدينة الزقازيق، حيث بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، وحضر الندوة الشيخ الدكتور ناصر عبد الأعلى، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية، وعضوات المجلس، و45 رائدة ريفية.



وأكد ممثل الأوقاف، خلال كلمته في الندوة، أن حب النبي واتباع هديه هما من أكبر الدوافع للأخذ بالأسباب، وأن من يحب النبي بصدق فإنه يتحلى بالأخلاق الكريمة مثل الصدق والأمانة والوفاء،أن دين الإسلام هو دين التوكل والأخذ بالأسباب.

فيما قالت مقررة فرع المجلس، أن الندوة تهدف إلى التعريف ببيان فضل عظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والعمل على ترسيخ حب النبي صلى الله عليه وآله في نفوس النشء، وبيان منزلة وعلو قدر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

تأتى هذة المبادرة في إطار تعزيز القيم الإسلامية وترسيخها في المجتمع، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز الوعي بأخلاق النبي وتعزيز الوعي الوطني والحضاري.





ندوة للقومي للمرأة بالشرقية لتعزيز القيم الإسلامية (1)



ندوة للقومي للمرأة بالشرقية لتعزيز القيم الإسلامية (2)



ندوة للقومي للمرأة بالشرقية لتعزيز القيم الإسلامية (3)



ندوة للقومي للمرأة بالشرقية لتعزيز القيم الإسلامية (4)