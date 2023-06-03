ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام قطارين فى الهند إلى 288 قتيلا وأكثر من 900 جريح

كتب محمد جمال

ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام قطارين فى شرق الهند إلى 288 قتيلا على الأقل وأكثر من 900 جريحا، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت الحطام، وفق ما أفاد مسؤولان فجر السبت، بحسب سكاى نيوز.

وقال المدير العام لجهاز الإطفاء فى ولاية أوديشا سودانشو سارانجى فى تصريح لوكالة فرانس برس "الرقم آخذ فى الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس".

وأفاد المسؤول المحلى فى ولاية أوديشا براديب جينا فى تصريح لفرانس برس بأنه "تم نقل نحو 850 جريحا إلى المستشفيات".

وأفاد مسئولون فى السكك الحديدية بأن القطار كوروماندل إكسبرس الذى ينطلق من كولكاتا إلى تشيناى اصطدم بقطار ركاب آخر هو هوراهسوبرفاست إكسبرس.

وأظهرت صور من مكان الحادث رجال إنقاذ يتسلقون حطام أحد القطارات للبحث عن ناجين.

واصطف مئات من الشباب أمام مستشفى حكومى فى الولاية للتبرع بالدم.

ووفق سلطات سكة حديد ساوث إيسترن فإن قطار هوراهسوبرفاست إكسبرس خرج عن مساره واصطدم بكوروماندل إكسبريس.

وذكر نافين باتنايك رئيس وزراء أوديشا أن أولوية السلطات هي"نقل الأحياء إلى المستشفيات، وهذا هو شاغلنا الأول".

وغرد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى على تويتر الجمعة قائلا إن عمليات الإنقاذ مستمرة فى الموقع ويجرى تقديم "كل المساعدة الممكنة" للمتضررين.