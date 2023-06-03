اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 09:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام قطارين فى الهند إلى 288 قتيلا وأكثر من 900 جريح

السبت، 03 يونيو 2023 08:45 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام قطارين فى الهند إلى 288 قتيلا وأكثر من 900 جريح تصادم قطارين فى الهند
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام قطارين فى شرق الهند إلى 288 قتيلا على الأقل وأكثر من 900 جريحا، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت الحطام، وفق ما أفاد مسؤولان فجر السبت، بحسب سكاى نيوز.

وقال المدير العام لجهاز الإطفاء فى ولاية أوديشا سودانشو سارانجى فى تصريح لوكالة فرانس برس "الرقم آخذ فى الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس".

وأفاد المسؤول المحلى فى ولاية أوديشا براديب جينا فى تصريح لفرانس برس بأنه "تم نقل نحو 850 جريحا إلى المستشفيات".

وأفاد مسئولون فى السكك الحديدية بأن القطار كوروماندل إكسبرس الذى ينطلق من كولكاتا إلى تشيناى اصطدم بقطار ركاب آخر هو هوراهسوبرفاست إكسبرس.

وأظهرت صور من مكان الحادث رجال إنقاذ يتسلقون حطام أحد القطارات للبحث عن ناجين.

واصطف مئات من الشباب أمام مستشفى حكومى فى الولاية للتبرع بالدم.

 

ووفق سلطات سكة حديد ساوث إيسترن فإن قطار هوراهسوبرفاست إكسبرس خرج عن مساره واصطدم بكوروماندل إكسبريس.

 

وذكر نافين باتنايك رئيس وزراء أوديشا أن أولوية السلطات هي"نقل الأحياء إلى المستشفيات، وهذا هو شاغلنا الأول".

 

وغرد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى على تويتر الجمعة قائلا إن عمليات الإنقاذ مستمرة فى الموقع ويجرى تقديم "كل المساعدة الممكنة" للمتضررين.

 

 


الهند

تصادم

حادث تصادم

تصادم قطارين

تصادم قطارين فى الهند

حادث قطار الهند

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

30 قتيلا ونحو 180 مصابا فى تصادم قطارين شرقى الهند

الجمعة، 02 يونيو 2023 07:25 م

رئيس وزراء الهند يعبر عن حزنه لحادث القطارين ويؤكد: عمليات الإنقاذ جارية

الجمعة، 02 يونيو 2023 07:35 م

العالم هذا المساء.. 50 قتيلا ونحو 300 مصاب فى تصادم قطارين شرقى الهند.. وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان خطوات استئناف العلاقات.. بوتين: لن نسمح للأعداء بزعزعة استقرار روسيا.. صور

الجمعة، 02 يونيو 2023 10:00 م

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار الهند لـ50 قتيلا ونحو 300 مصاب

الجمعة، 02 يونيو 2023 08:18 م

مصر تُعرب عن تعازيها فى ضحايا حادث تصادم عدة قطارات شرق الهند

السبت، 03 يونيو 2023 08:31 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة