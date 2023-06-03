إصابة سيدة بطلق نارى تصادف مرورها أثناء مشاجرة بين اثنين فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيبت سيدة بطلق ناري بطريق الخطأ، وذلك بعد تصادف مرورها أثناء وقوع مشاجرة بين شخصين بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس محافظة الدقهلية، لخلاف بينهما على مبلغ 700 جنيه، وجرى نقل المصابة لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج وضبط طرفي المشاجرة.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى دكرنس العام لمأمور مركز شرطة دكرنس بوصول "همت.ا"، 47 عاما، مصابة بطلق ناري.

انتقل صباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس الى المستشفى وبسؤال المصابة قررت انه اثناء مرورها تصادف وقوع مشاجرة بين كل من "عيدالله.ا"، 32 عاما، و"صبري.ر"،38 عامًا ، خرج طلق ناري من سلاح أحدهم أدى إلى اصابتها.

بتقنين الاجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط طرفي الواقعة وبمواجهتهم اكدوا نشوب مشاجرة فيما بينهم لخلاف على مبلغ مالي وقدره 700 جنيه واقرا باستخدام السلاح الناري في المشاجرة واصابة السيدة.

جرى التحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة وتحرر عن طلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.