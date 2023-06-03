أسعار الذهب تنخفض 25 جنيها خلال أسبوع والجرام عيار 21 يسجل 2355 جنيها

كتب - إسلام سعيد

سيطر التذبذب والتحركات في نطاق على تداولات الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تأثره بتحركات السعر العالمي الذي شهد تذبذب أيضاً خلال هذا الأسبوع، بينما يظل الترقب مسيطر على تداولات الذهب محلياً بشأن الفترة القادمة وما يستجد خلالها من أخبار.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 2355 جنيها للجرام ليشهد انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% تقريباً ويفقد قرابة 25 جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18840 جنيها.

أسعار الذهب اليوم



عيار 21 يسجل 2355 جنيها.

عيار 18 يسجل 2018 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2691 جنيها.

الجنيه الذهب 18840 جنيها.

التذبذب الحالي في أسعار الذهب يأتي في نطاقات تداول ضيقة بعض الشيء وذلك بسبب غياب التطورات في الأسواق المحلية، واعتماد حركة الذهب بشكل كبير على أوضاع السوق العالمي، وهو ما يعكس عودة التسعير المحلي إلى التوافق مع التسعير العالمي إلى حد ما، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

يستمر الترقب والحذر في أسواق الذهب خلال هذه الفترة بسبب تراجع الطلب المحلي على سبائك الذهب مقارنة مع الفترة السابقة التي شهدت طلب تاريخي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى عند 2800 جنيه للجرام.

من جهة أخرى ساعدت المبادرات التي قامت بها الجهات المعنية على تهدئة واستقرار أسواق الذهب بعض الشيء، ولكن التخوفات من أوضاع الاقتصاد المصري تظل هي العامل الرئيسي وراء تحركات الطلب المحلي.