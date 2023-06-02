أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 فى مصر

كتب ــ إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، وسجل جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2360 جنيها مرتفعًا 20 جنيها، وفيما يلي آخر تطورات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية، وفق مستجدات سوق الذهب في مصر وآخر تطورات التداول عالميًا.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2360 جنيها.

عيار 18 يسجل 2006 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2674 جنيها.

الجنيه الذهب 18720 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا تشهد أسعار الذهب استقرار بالقرب من أعلى مستوى سجله في أسبوع، ويقبل الذهب على تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ شهرين وأول ارتفاع على المستوى الأسبوعي بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الهبوط، يأتي هذا مع تغير توقعات الفائدة الأمريكية والتي تشير حاليًا إلى ثبات الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك.

تتداول أسعار الذهب الفورية-وقت كتابة تقرير جولد بيليون- عند المستوى 1978 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوع عند 1983.38 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 0.8%.

تقبل أسعار الذهب على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.7% لتعوض تقريباً جميع الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع الماضي، ولكن تنتظر الأسواق بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي والذي يعد أهم مقياس لأداء قطاع العمالة والاقتصاد الأمريكي ككل.