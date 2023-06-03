اليوم السابع
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أردوغان يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لتركيا لولاية جديدة

السبت، 03 يونيو 2023 03:20 م
أردوغان يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لتركيا لولاية جديدة أردوغان
وكالات

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أدى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم اليمين الدستورية رئيسا لولاية جديدة، بحسب سكاى نيوز.

يذكرأن، صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية توجه اليوم السبت، إلى العاصمة التركية أنقرة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتمثيل مصر في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.
 
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن مشاركة وزير الخارجية تأتي في إطار التطور الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعبين المصرى والتركي.

أردوغان

تركيا

الرئاسة التركية

انتخابات تركيا



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