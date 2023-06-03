أخبار الاقتصاد المصرى.. تشغيل 3 مصانع غزل ونسيج جديدة العام المقبل

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن التركيز خلال الفترة المقبلة، سيكون على الجودة والتنافسية.

وزير قطاع الأعمال: تشغيل 3 مصانع غزل جديدة العام المقبل





‏كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن التركيز خلال ألفترة المقبلة، سيكون على الجودة والتنافسية، مما يسهم فى تسويق منتجات المصانع، بجانب أحداث التكامل بين المصنع بعضها البعض من أجل التكامل وقوة المنافسة فى كافة المستويات.

‏جاء ذلك خلال تشغيل الوزير لأول ماكينة غزل بصورة تجريبية فى مصنع 4 بشركة غزل المحلة وهو المصنع الذى سينتج 15 طن غزل يوميا، وسيتم افتتاح 3 مصانع جديدة خلال العام المقبل فى كفر الدوار ودمياط والمحلة.

‏و‏قال الوزير إن مصانع الغزل والنسيج الجديدة سوف تستهلك ‫نصف إنتاج مصر من الأقطان طويلة التيلة سنويا ،لافتا إلى أهمية التوسع فى القطن قصير التيلة.

‏وحول استيراد المعدات وماكينات المصانع قال الدكتور محمود عصمت، إن هناك اعتماد مفتوحا لاستيراد كل المعدات والآلات نحو 600 مليون يورو، وأن هناك إجراءات يتم اتخإذها من خلال الشركات المصنعة فى الخارج لتصنيع وتوريدها خلال ألفترة المقبلة وفقا للجدول الزمني.

‏وأشار الوزير إلى التنسيق والتكامل مع القطاع الخاص لتوفير احتياجاتها من المواد الخام من الغزل والنسيج والأقمشة.

‏رافق الوزير خلال تفقد المصانع الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وأحمد شاكر رئيس شركة غزل المحلة.

التخطيط: مصر حافظت على أدائها الإيجابى فى مؤشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة

اكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان الاقتصاد المصرى نجح فى تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية رغم التحديات الكبيرة التى تواجهها مصر نتيجة للازمة العالمية، وأشارت السعيد إلى ان المبادرات والسياسات التى اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات الاخيرة ساهمت فى تحقيق معدل نمو قوى بلغ 6,6% فى العام المإلى 21/ 2022، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2008، قبل أن يتراجع قليلًا فى النصف الأول من العام الحإلى 22/ 2023 ليبلغ 4,2% نتيجة للمتغيرات والأزمات المالية العالمية نتيجة الازمة الروسية الأوكرانية

وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد يتفقدان عددا من المصانع بجنوب بورسعيد

قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بجنوب بور سعيد وذلك لمتابعة سير العملية الآنتاجية بهذه المصانع.

وقد تفقد الوزير واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد مصنع بيراميدز والذى يعد أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات فى الشرق الأوسط، والمقام فى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك بحضور ابراهيم جودة رئيس مجلس ادارة المصنع.

واطلع وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد، على سير العمل ومعدلات الآنتاج داخل المصنع، حيث أشاد الوزير بمستوى العمل والإنتاج، حيث يعد المصنع من الكيانات الصناعية العملاقة بجنوب بورسعيد، ويسهم فى توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأكد سمير ان المصنع يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى وفتح أسواق للمنتجات المصرية بمنطقة الشرق الأوسط حيث يقوم بالتصدير لدول فلسطين والمغرب وليبيا وغيرها من الدول، لافتا إلى ان مصنع بيراميدز أثبت نجاحه بعد التطور الذى شهده حاليا خاصة أن المصنع فى أقل من 3 اعوام جعل مصر على قائمة البلدان المصدرة لمنتج كأوتش السيارات فضلا عن توفير الالاف من فرص العمل لابناء بورسعيد.

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