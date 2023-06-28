استصلاح 1000 فدان جديد ضمن مشروعات الأمن الغذائى فى قنا

قنا صابر سعيد

مشروعات الأمن الغذائى من الجوانب المهمة التى تهتم بها محافظة قنا، حيث تعمل على زراعة العديد من الأراضى بالمحاصيل المتنوعة، واستصلاح الباقى منها لتجهيزه للزراعة فى منطقة المعنا أو باقى المناطق فى محافظة قنا.



ويستعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات عن مشروعات استصلاح الأراضى وزراعتها..



1. استصلحت المحافظة مؤخرًا 32 فدانا من مشروعات الأمن الغذائى.

2. زراعة 32 فدانا - استصلاح جديد - بمحصول فول الصويا لأول مرة بمشروعات الأمن الغذائى كعلف طبيعى للثروة الحيوانية.



3. استصلاح 1000 فدان بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا، بهدف سد الاحتياجات والفجوة الموجودة فى بعض المحاصيل.



4. زراعة 16.5 فدان بجوار القاعة الزجاجية بكورنيش النيل، و15.5 فدان بمنطقة المعنا بإجمالى مساحة 32 فدانا.



5. الاستعانة بمتخصصين فى مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث اختيار التقاوى المناسبة لطبيعة التربة ودرجة الحرارة فى الصعيد، وكذلك تحديد الموعد المناسب لزراعته، وتطبيق أنظمة الرى الحديث، وتزويده بكميات ونوعيات الأسمدة المناسبة، بما يضمن تحقيق معدلات الإنتاج الطبيعية للفدان.