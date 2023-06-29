اليوم السابع
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41 مخالفة تموينية فى حملات رقابية على أسواق مركزين بالمنيا

الخميس، 29 يونيو 2023 01:42 م
41 مخالفة تموينية فى حملات رقابية على أسواق مركزين بالمنيا جانب من الحملات
المنيا- حسن عبد الغفار

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ضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، 35 مخالفة تموينية لمخابز بلدية بالمركز تنوعت ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون، وعدم وجود سجل تجارى.

 
وذلك تنفيذا للتعليمات المشددة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، وخاصة أيام عيد الأضحى المبارك، لمراقبة أسعار السلع وجودتها ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ، ومنع الغش التجارى و التصدى لأى محاولات احتكار لتعطيش السوق.
 
ومن جانبه، تفقد تاج أبو سداح رئيس المركز، عددا من محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من مدى توافر كميات الوقود اللازمة والالتزام بالأسعار المقررة وعدم استغلال المواطنين وخاصة خلال أيام العيد، كما تفقد مواقف سيارات الأجرة للوقف على مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب، والالتزام بخطوط سير كافة وسائل المواصلات لضمان انتظام حركة المرور.

وفى مركز مطاى، أعلن هشام فايز رئيس المركز، أنه تم تحرير 6 محاضر تموينية لعدم وجود شهادة صحية، وذلك خلال حملة تفتيشية لضبط مخالفات الأسواق.

 


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