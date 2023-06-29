يشبه الذرة وعمره 60 يوما.. كل ما تريد معرفته عن علف الماشية الأخضر بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

يشبه كثيرا فى شكلة الذرة الشامية، لكنه مختلف فى الطول والحجم، لونه يميل للصفار، ويقدم للماشية فى الصيف بديلا عن البرسيم العلف الرئيسى ب فصل الشتاء ، لتساعد الماشية على إدرار الألبان، ويقدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من داخل واحد من الزراعات التى تحظى باهتمام المزارعين لارتباطها بالماشية، وهو محصول يطلق عليه المزارعون اسم "الجراو" وهو المحصول الاخضر فارغ الاثمار ويستخدم علف ماشية.

قال نبيل لمعى احد المزارعين، ان محصول الجراو فى المنيا يهتم به المزارع لاستخدامه كفترة انتقالية بين محصول البرسيم العلف الاخضر الرئيسى فى فصل الشتاء، حيث انه وبعد انتهاء محصول البرسيم، تكون هناك فترة لايوجد بها اعلاف خضراء لحين بدء السلاج هو ايضا محصول الذرة الشامية ويتم طحنه اخضر ويضاف على الاعلاف ويساعد الماشية فى ادرار الالبان.

واضاف محيي تامر احد المزارع ان الجراو كعلف للماشية مميز لانه علف اخضر يساهم بشكل كبير فى مساعدة الماشية وتوفير الاعلاف الاخرى المستخرجة من القمح وهو "التبن" خاصة ان الماشية مع بداية فصل الصيف تحتاج إلى اعلاف خضراء وتلك الاعلاف منها الجراو ومنها السلاج وغيره من الاعلاف التى تساعد المزارعين فى تربية الماشية.

أما شوقى محمود احد المزارعين قال يلجأ المزارعين إلى تخصيص مساحة لا تتجاوز عدة قراريط داخل الارض الزراعية لزراعة الجراو لعلف الماشية واستخدامه كوجبه خضراء فى العلف، وعمرها قليل فى الارض لا يتجاوز 60يوما، ويتم حصادة عدة مرة او اثنين ثم بعدها تجهز الارض بمحاصيل جديدة.