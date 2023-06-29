وكيل صحة الدقهلية: مرور مكثف على المستشفيات خلال فترة إجازات عيد الأضحى

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم رفع درجه الاستعداد بجميع الأقسام الوقائية، والعلاجية، وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مكين، أن هناك مرورا مكثفا من الفرق العلاجية على مستشفيات القطاع الغربى (شربين، وبلقاس، ونبروه)، ومستشفيات خط الشمال (دكرنس، وصدر دكرنس، والجمالية، والمنزلة، والمطرية) حيث تم متابعة تواجد الأطباء والتأكيد على خدمات الطوارئ، ومتابعة سير العمل بالمستشفيات ومراجعة المصادر البديلة للكهرباء والمياه بها.

وتم تكثيف المرور على منشآت تداول الأغذية والأسواق، والمرور على محلات ومجازر الأضاحى للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة، والمرور على النوادى الاجتماعية، والحدائق العامة، والمتنزهات للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، وأخذ عينات للمياه من أماكن عامة ونوادى ومحطات مياه ومراكز للشباب وذلك لفحصها، وتم توفير المبيدات اللازمة لأعمال مكافحة الحشرات الطائرة.