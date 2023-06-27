اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 10:29 م
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محافظ الإسكندرية: تشكيل غرفة عمليات 24 ساعة خلال عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 10:09 م
محافظ الإسكندرية: تشكيل غرفة عمليات 24 ساعة خلال عيد الأضحى المبارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخلال فترة إجازة العيد في كافة القطاعات، وتشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال أى شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.
 
وقدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري وجموع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي والاستقرار، داعيًا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه الأيام على الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. 
 
كما هنأ الشريف مواطني الإسكندرية بشكل خاص وجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات والجهات التابعة، وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 


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