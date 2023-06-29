وكيل الزراعة بالغربية يتابع سير العمل خلال إجازة العيد بقطور

الغربية عادل ضرة

قام الدكتور خالد على ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية بزيارة الإدارة الزراعية بمركز قطور.

رافقه الدكتورحسام راشد مدير الادارة المركزية لحماية الأراضى بالوزارة للأطئمنان على سير العمل وانتظامة خلال اجازة عيد الاضحى المبارك، وقدم وكيل الوزاره التهنئة للعاملين بالادارة، وخلال اللقاء تم مناقشة جميع الأمور المتعلقة بمخالفات حماية الأراضى وتم التأكيد على تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 وقرار محافظ الغربية رقم 166 لسنة 2022 بمنع التعدى على الأرضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات على الاراضي الزراعيه طبقا لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته والالتزام باتخاذ الإجراءات طبقا للقانون 164 لسنة 2022 فور الشروع فى التعدى والتصدى لها بكل حزم والازاله الفورية لها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعامل بجدية مع أي بلاغ وإبلاغ غرفة عمليات المديرية على مدار الساعة والتواصل الدائم معها لمتابعة أي تعدي قد تحدث خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.