اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 10:57 م
أكرم القصاص
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وزير الشؤون الإسلامية السعودي: نتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من كل دول العالم

الخميس، 29 يونيو 2023 10:00 م
وزير الشؤون الإسلامية السعودي: نتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من كل دول العالم ضيوف الرحمن
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دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى تضافر الجهود والتعاون بين العلماء والمؤسسات الدينية لإبراز الصورة النقية للإسلام دين الرحمة والمحبة والوئام والتسامح.


وقال: إن المملكة العربية السعودية تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم، وخدمة هذه الأماكن المقدسة ، منوها بدور العلماء في بيان الحق، ونشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل، ومحاربة الفكر المتطرف.


جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكتبه بمقر الوزارة بمشعر منى ،اليوم، كبار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج لهذا العام 1444هـ من المفتين والعلماء ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية في عدد من دول العالم.


من جانبهم، ثمن المستضافون في البرنامج الجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده في خدمة الإسلام والمسلمين،والعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.


و أعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من خدمات وجهود مقدمة لهم منذ وصولهم وخلال تنقلهم بين المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج.


السعودية

الحج

مناسك الحج

شعائر الحج



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