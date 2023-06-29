اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 يونيو 2023 05:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التموين: استيراد 25 ألف رأس ماشية وطرح كيلو اللحوم الطازجة بـ195 جنيها

الخميس، 29 يونيو 2023 04:25 م
وزارة التموين: استيراد 25 ألف رأس ماشية وطرح كيلو اللحوم الطازجة بـ195 جنيها الدكتور على مصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع يوميًا الحالة السلعية والتموينية بالمحافظات أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، ويتم طرح  اللحوم ‏السودانية ومن جيبوتي الطازجة بـ195 جنيه للكيلو، واللحوم البرازيلي المجمدة بـ 160 ‏جنيهًا للكيلو والمقطعة منها بـ170 جنيها للكيلو، كما تم تنويع مناشئ ومصادر الاستيراد من دول ‏أفريقية عدة واستوردت ما يصل إلى 25000 رأس ماشية من ‏السودان وجيبوتي بالإضافة إلى استيراد الأغنام من أوغندا وتنزانيا.

وأوضح اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية أنه تم تخصيص عدد من مخازن الجملة بكل محافظة ‏لصرف سلع المنظومة التموينية لمنافذ الصرف خلال إجازة عيد الأضحى.

وقال احمد كمال   المتحدث الرسمي  معاون الوزير انه تم   انشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة الى غرف عمليات ‏بالإدارات التابعه لها لمتابعه سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية ‏والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق ‏والمجمعات الاستهلاكية أيضًا.

 


وزير التموين

استيراد لحوم

اسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

اسعار اللحوم بالتموين



الموضوعات المتعلقة

ضبط 706 بطاقات تموينية في حملة مفاجئة قادها وكيل وزارة التموين بالدقهلية

الإثنين، 26 يونيو 2023 01:32 م

بشاير إنتاج السكر المحلى من البنجر تتوالى.. استمرار العمل بالمصانع طوال إجازة عيد الأضحى المبارك لإنتاج السكر وتوفيره للمواطنين.. وزير التموين: مخزون السكر يتجاوز 6 أشهر والإنتاج المحلى يعزز المخزون الاستراتيجى

الأحد، 25 يونيو 2023 03:30 م

وزير التموين: مخزون السكر يتجاوز 6 أشهر والإنتاج المحلى يعزز الاحتياطى

الأحد، 25 يونيو 2023 11:39 ص

مستشار وزير التموين: قرار الحكومة بالسماح للقادمين من الخارج بدخول الذهب ساعد في استقرار السوق

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 10:19 م

وزارة التموين تطرح لحوم ضأن طازجة بـ250 جنيها للكيلو فى المجمعات

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 10:47 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة