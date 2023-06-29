وزارة التموين: استيراد 25 ألف رأس ماشية وطرح كيلو اللحوم الطازجة بـ195 جنيها

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع يوميًا الحالة السلعية والتموينية بالمحافظات أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، ويتم طرح اللحوم السودانية ومن جيبوتي الطازجة بـ195 جنيه للكيلو، واللحوم البرازيلي المجمدة بـ 160 جنيهًا للكيلو والمقطعة منها بـ170 جنيها للكيلو، كما تم تنويع مناشئ ومصادر الاستيراد من دول أفريقية عدة واستوردت ما يصل إلى 25000 رأس ماشية من السودان وجيبوتي بالإضافة إلى استيراد الأغنام من أوغندا وتنزانيا.
وأوضح اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تم تخصيص عدد من مخازن الجملة بكل محافظة لصرف سلع المنظومة التموينية لمنافذ الصرف خلال إجازة عيد الأضحى.
وقال احمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير انه تم انشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة الى غرف عمليات بالإدارات التابعه لها لمتابعه سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية أيضًا.
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