توفير اللحوم البرازيلى بأسعار مخفضة بمنافذ الإسماعيلية خلال العيد.. تعرف على الأماكن

قال المحاسب أحمد منصور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم طرح كميات كبيرة من اللحوم البرازيلي خلال أيام عيد الأضحى المبارك في العديد من المنافذ ومحال بيع السلع الاستهلاكية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للجمهور، وصل سعر الكيلو فيها إلى 160 جنيها بالتزامن مع العيد.

وأعلن وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية عن أماكن بيع اللحوم البرازيلي في الإسماعيلية والموزعة على مدينة الإسماعيلية ومراكز القصاصين وفايد لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.

وتضمنت الفروع داخل مدينة الإسماعيلية كلا من:

- دلتا ماركت في شارع بورسعيد بجوار مسجد حفني في دائرة حي ثان

- ومنفذ أهرام العرايشية في شارع البحري بمنطقة مساكن هيئة قناة السويس، بحي ثان

- وأهرام زايد بالشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد بنطاق حي ثالث

- تجزئة الإسماعيلية في شارع الثلاثيني بنطاق حي ثان

- وتجزئة فايد بجوار المدرسة الفنية الصناعية بمركز ومدينة فايد.

كما تضمنت الفروع

- تجزئة القصاصين بقرية البعالوة التابعة لمركز ومدينة القصاصين

- وتجزئة الخامسة في منطقة الخامسة بدائرة حي ثالث

- وأسماك زايد بالشارع التجاري في حي الشيخ زايد بنطاق حي ثالث.

- وأسماك أبو سلطان بقرية أبو سلطان في مركز ومدينة فايد بالإضافة إلى عدد من المراكز والمدن بالمحافظة.

وقالت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، إنه جرى طرح اللحوم البرازيلية المجمدة بـ 160 جنيها بالمنافذ الاستهلاكية لبيعها بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالسوق الخارجي، ضمن الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد مدير التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية في بيان رسمي أن جميع اللحوم يتم الكشف البيطري عليها قبل ضخها للمستهلك .

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى فى ادارات الاسماعيلية التموينية ومكاتب التموين على مستوى المحافظة، وذلك لمراقبة الأسواق والمنافذ ومحلات الجزارة والتأكد من صلاحية وجودة السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين.