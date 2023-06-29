اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 يونيو 2023 02:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة لشهر يوليو 2023

الخميس، 29 يونيو 2023 01:00 ص
وزارة الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة لشهر يوليو 2023 الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤي علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف، عناوين موضوعات خطب شهر يوليو ، حيث حددت موضوع الجمعة الأولى 7 يوليو 2023م : عناية الإسلام بالنشء، والجمعة الثانية 14 يوليو 2023م : فضائل الاستغفار.

كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع الجمعة الثالثة 21 يوليو 2023م : الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة، والجمعة الرابعة 28 يوليو 2023م : أسس بناء الدولة بين العهد النبوي والتطورات العصرية.

وكانت قد نشرت وزارة الأوقاف عددًا من الإنجازات خلال العام المالي 2022/ 2023م ، في الفترة من 1 يوليو 2022م حتى 30 يونيه 2023م من أهمها :

 تحسين الأحوال المالية للأئمة

تم تحسين الأحوال المالية للأئمة خلال العام المالي 2022 / 2023م بزيادة قدرها (400) جنيه شهريًّا في بدل صعود المنبر من 1/ 3/ 2023م، فضلًا عن العلاوة المقررة لجميع موظفي الدولة من 1/ 4/ 2023م ؛ لتصبح على النحو التالي:

كما تم تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة على بند التحسين، وذلك فضلًا عن الزيادة التي تم إقرارها لهم وتطبق من 1/ 7/ 2023.


خطب الجمعة

وزارة الاوقاف

خطبة الجمعة

خطب شهر يوليو



الموضوعات المتعلقة

أول اجتماع رسمي للأوقاف بالعاصمة الإدارية.. مختار جمعة: النجاح يدفع لمزيد من النجاح

الأحد، 25 يونيو 2023 12:53 م

النواب يواجهون "مختار جمعة" بـ3 إشكاليات: النقص الشديد فى الأئمة خطر على الدعوة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:28 م

نواب يسألون مختار جمعة بالجلسة العامة عن أموال الأوقاف

الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:04 م

وزيرا السياحة والأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحون مسجد الحاكم بأمر الله بعد الانتهاء من مشروع ترميمه.. أحمد عيسى: إضافة قوية لآثار مصر الإسلامية.. محمد مختار جمعة: الافتتاح يأتى بالتزامن مع شهر رمضان.. صور

الإثنين، 27 فبراير 2023 09:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة