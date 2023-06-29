اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 12:36 ص
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هل يساعد شرب الشاى الأخضر قبل النوم على النوم بشكل أفضل؟

الخميس، 29 يونيو 2023 12:00 ص
هل يساعد شرب الشاى الأخضر قبل النوم على النوم بشكل أفضل؟ الشاي الاخضر
كتبت إيناس البنا

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الشاى الأخضر مشروب معروف على نطاق واسع بفوائده، حيث إنه يعزز عملية التمثيل الغذائى، ويساعدنا على الشعور بالاسترخاء والهدوء، لكن هل يساعدنا على النوم وهل من الجيد شربه قبل النوم؟
 
يقول الخبراء وفقا لموقع "webmd" إن هناك بعض الفوائد من شرب الشاى فى الليل لكن قد تأتي أيضًا مع العديد من الجوانب السلبية.

ما آثاره على النوم؟

ادعى بعض الناس أن الشاى الأخضر ساعدهم على النوم بشكل أفضل في الليل واستيقظوا أيضًا منتعشين في الصباح، ويقول الخبراء إن كوبًا واحدًا من الشاى الأخضر قد يعزز النوم الجيد، حيث إن الثيانين الموجود في هذا المشروب هو ما يعزز النوم، وهو أيضًا المركب الذى يساعد في تقليل الهرمونات المرتبطة بالتوتر، ويخفف من إثارة الخلايا العصبية في الدماغ، الفوائد الأخرى هي أنه يمكن أن يحسن الوظيفة الإدراكية، ويساعد على التخلص من السموم، والحماية من السرطان، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2 وكذلك أمراض القلب.  

قد يكون الكافيين عائقًا

لكن، كما ذكرنا سابقًا، يأتي أيضًا مع العديد من الجوانب السلبية، حيث يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين على الرغم من أن الكمية الموجودة صغيرة جدًا، قد يحتوي الكوب الواحد على 30 مجم، لكنها تؤثر على دماغنا وجسمنا. ويقال إن تناول الكافيين بعد نصف ساعة أو ساعة واحدة، قد يؤثر على نومك، قد يحفز أيضًا بعض الإحساس الآخر مثل اليقظة والتركيز والإثارة مما يجعل من الصعب على الناس النوم.

يمكن أن يزيد من الاستيقاظ ليلا

بسبب محتوى الكافيين ، قد ينتهي بك الأمر إلى المشي في منتصف نومك للذهاب إلى الحمام، تأثيره المدر للبول قد يسبب الجفاف. نقطة أخرى هي أن الكافيين سيستغرق ساعة واحدة ليكون فعالًا تمامًا ، ويمكن أن يوقظك هذا أيضًا في المنتصف مباشرة بعد النوم.  

 


شرب الشاي الأخضر قبل النوم

فوائد الشاى الأخضر

الشاى الأخضر والكافيين



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