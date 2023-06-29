هل تعانى من ألم فى الظهر؟ الجلوس بوضع صحى أبرز النصائح

كتبت فاطمة ياسر

يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من مشكلة الشعور بألم الظهر ، وهناك العديد من الأسباب المؤدية لهذا الأمر الذي قد يكون سبب في عدم قدرتك علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

-الجلوس بوضعية خاطئة: يعد الجلوس بوضعية خاطئة منأبرز الأسباب المؤدية للإصابة بمشاكل في الظهر والشعور بألم شديد، ولذا عليك الجلوس نحو الطرف البعيد للكرسي للحفاظ على وضع مستقيم وتقليل فرص انحناء الظهر والتحرك لمدة 5 دقائق عند مرور ساعة من الجلوس، فهذه النصيحة تقلل الإصابة والشعور بألم الظهر. -عدم النوم الجيد: تقليل ساعات النوم قد يكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة والتعرض لمشاكل وألم الظهر، ولذا الحل الأمثل هو النوم الجيد والتمدد قبل القيام من السرير، فهذه النصيحة تعزيز راحة الظهر والعمود الفقري. -الأحذية غير الصحية: ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع “verywellhealth” أبرز الأسباب المؤدية للتعرض لمشاكل في الظهر، ومنها:يعد الجلوس بوضعية خاطئة منأبرز الأسباب المؤدية للإصابة بمشاكل في الظهر والشعور بألم شديد، ولذا عليك الجلوس نحو الطرف البعيد للكرسي للحفاظ على وضع مستقيم وتقليل فرص انحناء الظهر والتحرك لمدة 5 دقائق عند مرور ساعة من الجلوس، فهذه النصيحة تقلل الإصابة والشعور بألم الظهر.تقليل ساعات النوم قد يكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة والتعرض لمشاكل وألم الظهر، ولذا الحل الأمثل هو النوم الجيد والتمدد قبل القيام من السرير، فهذه النصيحة تعزيز راحة الظهر والعمود الفقري. هل تعلم أن ارتداء الأحذية ذات النعل المسطح والكعب العالي المنحني إلي شعورك بألم الظهر؟..نعم هذا ما أكده التقرير، لأنها تعمل عن طريق السماح للجسم بالاضطراب عند المشي على الأسطح الصلبة، وهذا يؤدي إلي شعورك بتنميل والوخز والألم في الظهر والأطراف السفلية، والحل الكعب الطبي.

ونصح التقرير علي ضرورة القيام ببعض الحيل التي تقلل من حدة الإصابة بمشاكل في الظهر، ومنها: -الاستحمام بالماء الدافئ: فهذه الحيلة تساعد بشكل ملحوظ علي الشفاء، وذلك من خلال تنشيط تدفق الدورة الدموية ووصولها إلى الظهر، وتخفيف الشعور بالألم. -الكمادات الباردة: تساعد على تقليل التورم عن طريق تضييق الأوعية الدموية، وتخدير الألم.

-تقوية عضلات الظهر ببعض التمارين:

ممارسة تمارين التوازن البسيطة، مثل الوقوف على ساق واحدة لمدة دقيقة إلى دقيقتين،و المشي لمدة 30 دقيقة تعمل على دعم عضلات الظهر.