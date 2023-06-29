اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 07:03 ص
أكرم القصاص
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مولدوفا تتهم روسيا بالسعي "لزعزعة الاستقرار" فى البلاد

الخميس، 29 يونيو 2023 07:00 ص
مولدوفا تتهم روسيا بالسعي "لزعزعة الاستقرار" فى البلاد مولدوفا - أرشيفية
وكالات

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اتهمت وزارة الخارجية المولدوفية روسيا بالسعي "لزعزعة الاستقرار" في الجمهورية.

وقالت الخارجية المولدوفية في بيان لها، الأربعاء، إن "العلاقات المولدوفية – الروسية تضررت بشكل ملحوظ عندما بدأت روسيا بالعدوان العسكري ضد أوكرانيا".

وأضافت أن "السلطات المولدوفية لا تزال تعتزم التصدي لأعمال روسيا المزعزعة للاستقرار والموجهة ضد بلادنا".

وجاء ذلك ردا على تصريح المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، التي قالت إن سلطات مولدوفا "تتبع نهجا راميا إلى تدمير العلاقات الروسية – المولدوفية وعرقلة الاتصالات الإنسانية بين الشعبين.

وصدرت تصريحات زاخاروفا تعليقا على إعلان سلطات مولدوفا أنها تدرس إمكانية تقليص عدد الدبلوماسيين الروس في الجمهورية.


مولدوفا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

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