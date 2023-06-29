مندوب موسكو: الغرب يحاول إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا

كتب أحمد عرفة

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول تطورات الأزمة الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل، وقال مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن الغرب يحاول إخفاء حقيقة إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأضاف مندوب روسيا بمجلس الأمن، أن الغرب يحاول إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، موضحا أن إمداد كييف بالأسلحة تم قبل العملية العسكرية.

وقال فاسيلي نيبينزيا، إن هزيمة كييف مسألة وقت رغم استمرار الدعم الغربي، موضحا أن الغرب يدعي الحيادية رغم أنه يدرب القوات الأوكرانية ويمدها بمعلومات استخباراتية.

وقال مندوب روسيا بمجلس الأمن، إن فرص السلام في أوكرانيا تراجعت عن العام الماضي.