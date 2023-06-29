مصرع 4 أشخاص فى جنوب إفريقيا إثر سقوط أمطار غزيرة

وكالات

لقى 4 أشخاص في مقاطعة كوازولو-ناتال في جنوب شرق جنوب أفريقيا بعد أمطار غزيرة وإعصار، على ما أعلنت السلطات، الخميس.

تسببت الرياح القوية والأمطار بأضرار في الطرق وبفيضانات في المنازل والمجاري، وفي وقت لاحق، ضرب إعصار شمال مدينة دوربان الساحلية الثلاثاء.

وقالت هيئة إدارة الكوارث في بيان "للأسف، حتى هذا اليوم، تأكد مصرع أربعة أشخاص".