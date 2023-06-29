اليوم السابع
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مصرع 4 أشخاص فى جنوب إفريقيا إثر سقوط أمطار غزيرة

الخميس، 29 يونيو 2023 06:51 م
مصرع 4 أشخاص فى جنوب إفريقيا إثر سقوط أمطار غزيرة جنوب إفريقيا
وكالات

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لقى 4  أشخاص في مقاطعة كوازولو-ناتال في جنوب شرق جنوب أفريقيا بعد أمطار غزيرة وإعصار، على ما أعلنت السلطات، الخميس.

تسببت الرياح القوية والأمطار بأضرار في الطرق وبفيضانات في المنازل والمجاري، وفي وقت لاحق، ضرب إعصار شمال مدينة دوربان الساحلية الثلاثاء.

وقالت هيئة إدارة الكوارث في بيان "للأسف، حتى هذا اليوم، تأكد مصرع أربعة أشخاص".

ويندر تساقط أمطار بهذه الكميات في هذه الفترة من العام، إذ إن موسم الأمطار في كوازولو-ناتال يمتدّ عادة من نوفمبر حتى مارس بحسب السلطات.

وأضافت الهيئة "نختبر بشكل مباشر الآثار الحقيقية لتغير المناخ خلال فصل الشتاء".

 
 
 
 
 
 
 
 

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أمطار فى جنوب إفريقيا

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