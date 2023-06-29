مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر وقوع حوادث سير بمراكز البحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخص مجهول الهوية، إثر اصطدامه بأحد قطارات خط السكة الحديد القاهرة- الإسكندرية بالقرب من محطة كفر الدوار، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.

وفى مدينة دمنهور، أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وسيارة أجرة بمنطقة شبرا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وفى مركز وادى النطرون أصيب شخصين بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتقديم الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث .