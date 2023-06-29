انطلاق مبادرة "العيد أحلى" فى مراكز الشباب بالبحيرة للاحتفال بعيد الأضحى

البحيرة- ناصر جودة

شهدت مراكز الشباب بمدن ومراكز محافظة البحيرة، انطلاق فعاليات مبادرة "العيد أحلى"، وذلك للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتأتى هذه المبادرة فى إطار الدور الاجتماعى الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة لتحقيق مفهوم مراكز الشباب كمراكز خدمة واتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة.

وتضمت المبادرة عدة فاعليات رياضية وترفيهية وفنية، وكذلك توزيع الألعاب والهدايا، وذلك لرسم البهجة على وجوه الأطفال والطلائع والشباب خلال أيام العيد خاصة بالقرى والنجوع بالمناطق النائية .

كما اشتملت مبادرة العيد أحلى، إقامة مسابقات ثقافية وفنية للمشاركين، وكذلك عروض مسرحية يقدمها أعضاء مركز الشباب، بالإضافة إلى فقرات ترويحية وفنية واستعراضية مختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم خصر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكافة مراكز الشباب، مضيفا أنه تم إطلاق مبادرة "العيد أحلى" داخل 381 مركز شباب بمدن ومراكز محافظة البحيرة خلال أيام عيد الاضحى، وذلك انعكاسا لدور وزارة الشباب والرياضة في الاهتمام والعناية بالنشء والشباب ورعايتهم رياضيًا وثقافيًا واجتماعيًا من خلال برامج الوزارة وخططها المنفذة بمراكز الشباب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، أن مبادرة "العيد احلى" التى تنظمها وزارة الشباب تأتى انطلاقا من الدور الاجتماعى التى تقوم به مراكز الشباب داخل البيئة المحيطة بها .

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب قد وجه بفتح مراكز الشباب أيام عيد الاضحى المبارك وتنظيم يوم ترفيهي للطلائع والشباب تحت عنوان "العيد أحلى" يشمل مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل مراكز الشباب.