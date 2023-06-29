اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حوادث متفرقة بالمنيا

الخميس، 29 يونيو 2023 01:52 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حوادث متفرقة بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 3 أشخاص آخرين فى حوادث متفرقة بالمنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد إصابة شخص يبلغ من العمر 15 سنة طالب، ومقيم باحدى قرى مركز المنيا، مصاب بقىء وهبوط حاد بتسمم غذائى، تناول وجبة غذائية فاسدة، خلال الاحتفال بالعيد.
 
تم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة، وكما تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا من عمليات النجدة، يفيد مصرع " ى- م  10سنوات مقيم بمركز مطاى غرقا في نهر النيل أثناء الاحتفال بالعيد.
 
 
تم انتشال جثة الغريق، وإيداعها مشرحة مستشفى مطاى تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتلقت أجهزة الأمن إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية أمام الحديقة الدولية بمدينة بنى مزار، أثناء الاحتفال وبسبب السرعة أسفر الحادث عن إصابة طالبين مقيمين بمدينة بنى مزار.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل لتلقى العلاج، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

 


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