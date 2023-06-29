مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حوادث متفرقة بالمنيا

تم انتشال جثة الغريق، وإيداعها مشرحة مستشفى مطاى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية أمام الحديقة الدولية بمدينة بنى مزار، أثناء الاحتفال وبسبب السرعة أسفر الحادث عن إصابة طالبين مقيمين بمدينة بنى مزار.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل لتلقى العلاج، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.