إصابة 5 أشخاص فى حادثين متفرقين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص فى حادثين متفرقين بالمنيا، وتحرر عنهما المحاضر اللازمة، وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية صفط الشرقية التابعة للوحدة المحلية بتله، بسبب خلافات الجيرة.
بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة كل من: "طه.ع" 52 عاما، "عبد الحفيظ.م" 35 عاما، وشقيقه "عمرو" 27 عاما، وتم نقل المصاب الأول إلي مستشفي التأمين الصحي والثاني والثالث للمنيا العام، وتباشر النيابة العامة التحقيق.
كما استقبلت مستشفي المنيا العام "أحمد.ش" 40 عاما، مقيم بقرية طوه، التابعة للوحدة المحلية لطوخ الخيل في غرب مركز المنيا، مصاب بجروح وسحجات وكدمات، وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين إصابته خلال مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات الجيرة.
تحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط المتهمين، وتم اخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.
كما تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام مدخل قرية كوم الزهير بمركز أبوقرقاص، مما أسفر عن إصابة "ا.ع" 28 عاما، موظف، مقيم بذات القرية، وتم نقله إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي الدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة.
كما تلقي مدير الأمن اخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط، بورود إشارة من مستشفي الراعي الصالح، تتضمن وصول رئيس محكمة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الإيسر وكدمات بالقدم اليسري.
بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين رئيس المحكمة، مقيم في مركز سمالوط، وأصيب إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي جنوب محور سمالوط.
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