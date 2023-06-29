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مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية ينظم تدريباً للغناء الجماعى يوليو المقبل

الخميس، 29 يونيو 2023 10:27 ص
مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية ينظم تدريباً للغناء الجماعى يوليو المقبل مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية ينظم تدريباً للغناء الجماعي فى يوليو القادم
كتب محمد الأحمدى

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ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية تدريب لتعليم الغناء الجماعى يقدمها المدرب أبانوب ينى، على أن يستمر التدريب لمدة ثلاثة أشهر بدايةً من شهر يوليو القادم، وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.
 
 
ويتضمن التدريب كيفية استخدام الغناء كإسلوب علاجي لتفريغ الطاقة السلبية، وتمارين للمرونة الصوتية والتعريف بأهم مشاكل الصوت والمبادئ العامة عن الهارمونى وتناغم الأصوات، كما يحتوى على تدريبات على الإيقاع والمقامات الشرقية، يأتى ذلك بالإضافة إلى تعليم النوتة الموسيقية فى الكورال وأشكال التوزيع الصوتي ومبادئ قيادة الكورال وأداء أغاني الأكابيلا.
 
 
الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.
 
 

الكنيسه الاسقفيه

مركز جسور

مركز جسور الثقافى

كاتدرائيه جميع القديسين



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