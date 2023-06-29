مراكز شباب الشرقية تفتح أبوابها للمواطنين تحت شعار "العيد أحلى"

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب المحافظة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للاستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب، والتي شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

وأشاد محافظ الشرقية بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها، ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية. من جانبه، أشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إلي أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم وممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم فى كافة المجالات الإستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

وأوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن مراكز الشباب بمختلف قري مراكز ومدن المحافظة فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تنفيذاً للمبادرة التى أطلقتها الوزارة تحت شعار العيد أحلى بمراكز شباب مصر، وذلك لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.