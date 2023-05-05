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رئيس الطب الوقائى بوزارة الصحة: لا صحة لدخول أى أمراض معدية لمصر

الجمعة، 05 مايو 2023 11:47 م
رئيس الطب الوقائى بوزارة الصحة: لا صحة لدخول أى أمراض معدية لمصر د عمرو قنديل
كتب إبراهيم حسان

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قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، "ليس هناك صحة لما يثار حول دخول بعض الأمراض المعدية إلى الدولة المصرية، لأن وزارة الصحة تقوم بوقاية كبيرة، ولديها منظومة قومية للتعامل مع أي شيء".
 
أضاف قنديل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة CBC، مع الإعلامي جابر القرموطي، أن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية كبيرة في التعامل مع أي مرض، حيث تشدد الإجراءات في منافذ الحجر الصحي، إلى جانب تطعيم كافة المواطنين والكشف على كل القادمين من أي دولة بالخارج.
 
وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان: "كل من يأتي من السودان يجرى الكشف الطبي عليه وإذا كان هناك مرض معدي يتم التعامل معه، مشيرا إلى عدم وجود أي حالات كوليرا في مصر.
 
وأكمل: "ليس هناك حالات معدية في مصر، وليس هناك حالات كوليرا أو شلل أطفال، ووزارة الصحة فيما يخص الأمراض المعدية تتعامل بشفافية تامة، في إطار دور الوعي في الوقاية للحفاظ على المواطنين".
 
 

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