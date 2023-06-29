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محافظ بورسعيد: غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى خلال اليوم الأول للعيد

الخميس، 29 يونيو 2023 10:35 ص
محافظ بورسعيد: غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى خلال اليوم الأول للعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات؛ لم تتلقَ أى إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

 

وأوضح محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى ، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال عيد الأضحى.
 
 
وأشار المحافظ إلى أن محافظة بورسعيد شهدت إقبال كبير من المواطنين من أبناء المحافظات الأخري خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك ، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة، وتوافد آلاف المواطنون بمحافظة بورسعيد ، على المساجد والساحات المختلفة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من الهدوء والاستقرار والطمأنينة في الشوارع والميادين. 
 
 
وأكد اللواء عادل الغضبان، أن وجه بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوي المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، مشددا على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد
 
 
 
 
 
 
 

 


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