محافظ المنوفية يتابع جهود رصد وإزالة حالات التعدى على الأراضى

المنوفية- محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة فى حملات الإزالة المكبرة للتعديات المخالفة علي الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أننا مستمرون فى التعامل بكل حزم مع كافة المخالفات فى المهد واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المعتدين حفاظا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

وفى هذا الإطار، صرح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة، أنه تم اليوم الخميس ثانى أيام عيد الأضحى، تنفيذ إزالة فورية لـ "5" حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية"3 قيراط و20 سهم"، بمراكز تلا ومنوف وقويسنا عبارة عن مباني بالطوب الأحمر والأسمنت وفرشة خرسانية، مؤكدا على استمرار إدارة حماية الأراضي وبالتنسيق التام مع الوحدات المحلية بالتواجد الميداني ورصد أى تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً ، مع الاستمرار فى تفعيل تحرير محاضر التبوير والالتزام بتطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية .

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن وبالتعاون الكامل مع مديرية الزراعة بتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى جديدة لضمان التعامل الفورى معها، مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.