محافظ المنوفية: تحرير 164 محضرا تموينيا وضبط ما يزيد عن 14 شيكارة دقيق بلدى

المنوفية - محمد فتحى

واصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، جهودها في شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأفاد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أنه تم شن حملات تموينية خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أسفرت عن تحرير 164 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، تنوعت ما بين 81 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و83 محضرا مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي، مشيرا إلي أن من أبرز القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير محضر رقم 16918 جنح مركز قويسنا ضد صاحب مخبز بلدى لحيازته ما يزيد عن 14 شيكارة دقيق بلدى محظور تداوله ومخصص لإنتاج المخابز البلدية، وكذا تحرير محضر آخر ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأدخنة والسجائر بناحية أمام المستشفى العام بمركز بركة السبع لقيامة بعرض وبيع 500 علبة سجائر بأزيد من السعر الرسمى المقر.

ومن جانبه، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات الأمنية والمعنية لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع خلال أيام العيد والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتى ذلك ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين ومكافحة الغلاء .