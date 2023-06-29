اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 05:23 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: أكثر من 24 حديقة عامة موزعة على مستوى الأحياء جاهزة لاستقبال الزوار

الخميس، 29 يونيو 2023 05:15 م
محافظ الإسكندرية: أكثر من 24 حديقة عامة موزعة على مستوى الأحياء جاهزة لاستقبال الزوار جانب من الحدائق
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي أن هناك أكثر من 24 حديقة عامة موزعين على مستوى الأحياء مجهزين لاستقبال الزوار خلال عيد الاضحى المبارك، مؤكدا أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الفطر المبارك لسرعة حلها. 
 
وأضاف الشريف أنه تم التشديد على شركة نهضة مصر لخدمات النظافة برفع المخلفات أول بأول، والعمل على غسيل الشوارع والميادين ومحيط المساجد والساحات العامة وتهيئتها لاستقبال أهالي الإسكندرية وزوارها، لافتا إلى أن الشركة قامت خلال وقفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك برفع  11600طن مخلفات. 
 
هذا وقد وجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة أن تظهر الإسكندرية أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية جاهزة لتلقي أي بلاغات من المواطنين على مدار 24 ساعة.
 
 
 
 

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