محافظة المنوفية الأعلى فى تقديم الخدمات المقدمة ضمن "100 يوم صحة"

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أن المحافظة الأعلى فى إجمالى الخدمات المقدمة بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بإجمالى 10 آلاف و152 خدمة وذلك وفقاً لتقرير وزارة الصحة والسكان، والتي تم تدشينها يوم الأحد الماضى بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار "معاك من أول يوم" وتستمر فعالياتها حتى مطلع أكتوبر القادم.

وأشار محافظة المنوفية إلى أن المحافظة احتلت الصدارة بين محافظات الجمهورية فى تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية ومنها 4133 خدمة للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي ، و1138 خدمة لدعم صحة المرأة ، فيما قدمت 888 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تضم كافة المبادرات الرئاسية بمختلف التخصصات الطبية لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين بالمجان، وذلك من خلال 900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة، و238 فرقة طبية ثابتة بمختلف الوحدات الصحية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتوعية الصحية بأسباب إنتشار العدوى للأمراض المعدية وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية.

وأكد محافظ المنوفية، أن هناك متابعة يومية لإنتظام سير العمل بالمبادرة ، مؤكداً أنه قد أعطى توجيهات مشددة بتقديم الدعم اللوجستي الكامل لإنجاح المبادرة وتحقيق المستهدف منها، مطالباً جموع المواطنين بالتوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة للإستفادة بكافة خدماتها المتميزة ، وأشاد محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية والتى تستهدف فى المقام الأول بناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة ، لافتاً أن المبادرة تعد نتاجاً وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية في القطاع الصحى.