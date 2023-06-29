اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 03:51 م
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متاحف الإسكندرية تستقبل الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.. صور

الخميس، 29 يونيو 2023 03:33 م
متاحف الإسكندرية تستقبل الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.. صور الاقبال على زيارة المتاحف بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبلت متاحف الإسكندرية، الزائرين والوافدين الى الإسكندرية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، وأعلن المتحف القومي بالإسكندرية، وقف التعامل بنظام الدفع النقدى، واستخدام البطاقات البنكية من خلال شباك التذاكر، وأسعار التذاكر للمصريين والعرب 20 جنيهت، و للطلاب المصرى والعربى 5 جنيهات، وللسائح الأجنبى 60 جنيها، للطالب الأجنبى 30 جنيها.

فيما استقبل متحف المجوهرات الملكية أيضا الزائرين والأفواج السياحية خلال عيد الأضحى المبارك ، وأعلن المتحف أن مواعيد العمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الرابعة وربع عصرًا ،وأسعار الدخول هى، 20 جنيه للزائر المصري، 5 جنيه مصري للطالب المصرى ، 120 جنيه للسائح الأجنبى، 60 جنيه للطالب الأجنبى، والدخول مجانا للأطفال حتى سن 6 سنوات

‎ وينتشر بالاسكندرية مجموعة من المتاحف المتميزة التى قد لا يوجد مثلها بأى محافظة أخرى ، حيث يوجد نحو 15 متحف متنوع، مثل متحف المجوهرات، ومجموعة متاحف مكتبة الاسكندرية ، حيث هى مقصد السائحين الى الاسكندرية وأهمها متحف الآثار ومتحف المخطوطات ومتحف السادات.

فيما يعد متحف الإسكندرية القومى من أكبر وأهم المتاحف بمحافظة الإسكندرية، وتأتى أهمية المتحف إلى أنه يحتوى على قطع أثرية هامة فمن مختلف العصور (الفرعونى واليونانى الرومانى والقبطى والاسلامى)، حيث يحتوي المتحف على 1330 قطعة أثرية

ويعد متحف الأحياء المائية بالإسكندرية هو المتحف الوحيد الذى يحتوى على أحياء مائية حية فى المحافظة ، و هو  متحف صغير يضم عدة أنواع من أسماك وحيوانات البحرين المتوسط والأحمر كما يضم أنواعا أخرى تعيش في المياه العذبة كالنيل والأمزون

 

افواج سياحية فى متحف المجوهرات
افواج سياحية فى متحف المجوهرات

 

اقبال كبير على مراكز الشباب فى العيد
اقبال كبير على مراكز الشباب فى العيد

 

الاقبال على المتاحف
الاقبال على المتاحف

 

الاقبال على زيارة المتاحف بالاسكندرية
الاقبال على زيارة المتاحف بالاسكندرية

 

الزائرين فى متحف المجوهرات
الزائرين فى متحف المجوهرات

 

المتحف القومى بالاسكندرية
المتحف القومى بالاسكندرية

 


 

 
 
 

 

 

 


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