مادة قانونية استخدمتها الجنايات لإحالة متهم بقتل طليقته للمفتى.. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات الإسكندرية، كلمة النهاية في محاكمة المتهم بقتل زوجته بالإسكندرية بعد إحالته للمفتى لأبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

واستخدمت الجنايات في إحالة المتهم للمفتى حقها المخول في المادة 381 إجراءات جنائية.

وقالت المادة: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

ونصت: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".