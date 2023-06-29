لو مسافر فى العيد.. 8 نصائح لتجنب انتقال الأمراض

كتبت إيناس البنا

تمثل الإجازات فرصة رائعة للاستمتاع بوقتك مع العائلة والأصدقاء والاحتفال بالحياة والشعور بالامتنان، ومع قدوم عيد الأضحى تكون فرصة رائعة للسفر وزيارة الأقارب والأصدقاء، ولكن مع ذلك يجب الحذر عند السفر لتجنب انتقال الأمراض وفقا لموقع " cdc"

قد يكون منع الجراثيم والأمراض المعدية أمرًا صعبًا، ولكن إذا كنت على دراية جيدة بالنظافة، فهي في الواقع طريقة سهلة للغاية، كل ما عليك القيام به هو التمسك بـ "افعل" و "لا تفعل".

وفقا لموقع " prevention" على الرغم من أنه يصعب الوقاية من الأمراض المعدية. يحمل جسمنا العديد من الجراثيم كل يوم ، ويزداد الأمر سوءًا عندما نصادف شخصًا مريضًا. تنتشر أمراض مثل الإنفلونزا والالتهابات الفيروسية بسهولة شديدة ولهذا السبب نحتاج إلى اتخاذ تدابير احترازية كبرى.

فيما يلي بعض النصائح حول العطلات لدعم جهودك من أجل الصحة والسلامة خلال الموسم

1.اغسل يديك جيدا بعد استخدام الحمام، قبل إعداد الطعام أو تناوله، وبعد التنزه أو بعد لمس أنفك أو السعال.

2.تغطية أنفك بمنديل عند العطس أو السعال، ثم تخلص منه.

3.غسل أي جروح خطيرة بالماء وتغطيتها وعند التعرض لأى عضة يجب فحصها من قبل الطبيب.

4.لا تشارك الأطباق أو النظارات أو أدوات تناول الطعام مع الغير.

5.تجنب الاتصال المباشر بالمناديل أو الأشياء المماثلة التي يستخدمها الآخرون

6. اتبع أساليب جيدة لسلامة الأغذية لتجنب الإصابة بالمرض من غسل الخضروات والفاكهة والتأكد من مصدر اللحوم

7. افصل الأطعمة النيئة والأطعمة المطبوخة، ولا تستخدم نفس الأواني أو ألواح التقطيع باللحوم المطبوخة التي استخدمت لتحضير اللحوم النيئة دون غسلها بين الاستخدامات.

8. تذويب الأطعمة فقط في الثلاجة أو في الميكروويف.