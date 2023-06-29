اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 يونيو 2023 02:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

لعب وهدايا للأطفال المحجوزين بمستشفى إهناسيا التخصصى ببنى سويف

الخميس، 29 يونيو 2023 01:57 م
لعب وهدايا للأطفال المحجوزين بمستشفى إهناسيا التخصصى ببنى سويف لعب أطفال وهدايا للأطفال المحجوزين
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ الدكتور محمد جمال الدين مدير مستشفى إهناسيا التخصصي غرب بنى سويف، الأطفال المحجوزين وذويهم المرافقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
 
ووزع الدكتور محمد جمال، الهدايا والألعاب للأطفال لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال وذويهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل، فيما شكر الأهالي الدكتور محمد جمال على حسن استضافة المستشفى لهم وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم من المستشفى.
 
من جانبه، أكد الدكتور محمد جمال مدير مستشفى إهناسيا التخصصى، على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمرضى داخل المستشفى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى انتظام الأطقم الطبية فى تقديم الخدمات الطبية، موجهاً الشكر لهم.
 
توزيع الهدايا على الأطفال وءويهم
توزيع الهدايا على الأطفال وذويهم

دكتور محمد جمال
دكتور محمد جمال

مدير مستشفى اهناسيا يوزع الهدايا
مدير مستشفى إهناسيا يوزع الهدايا

هدايا للاطفال
هدايا للأطفال

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

عيد الاضحى المبارك

مستشفى اهناسيا

هدايا للمرضى



الموضوعات المتعلقة

سيدات قرى حياة كريمة ببنى سويف: شكرا يا ريس أهدتنا مشروعات وتعلمنا حرفة.. سيدات قرى ناصر: وصلنا الصرف والغاز الطبيعى.. فتاة من قرية بنى عدى: تعلمت الحرف اليدوية.. وتدريب 600 فتاة وسيدة على 15 حرفة يدوية وتراثية

الأربعاء، 28 يونيو 2023 03:00 م

مدير فرع بنى سويف يفاجئ مستشفى التأمين الصحى بزيارة ويهنىء المرضى بالعيد

الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:09 م

محافظ بني سويف يوزع الهدايا على أطفال جمعية رعاية مؤسسات الأيتام

الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:32 م

فيها حاجة حلوة.. كنيسة مار مرقص ببنى سويف توزع البلالين والهدايا فى أول أيام العيد

الأربعاء، 28 يونيو 2023 02:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة