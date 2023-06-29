لعب وهدايا للأطفال المحجوزين بمستشفى إهناسيا التخصصى ببنى سويف

ووزع الدكتور محمد جمال، الهدايا والألعاب للأطفال لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال وذويهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل، فيما شكر الأهالي الدكتور محمد جمال على حسن استضافة المستشفى لهم وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم من المستشفى.

من جانبه، أكد الدكتور محمد جمال مدير مستشفى إهناسيا التخصصى، على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمرضى داخل المستشفى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى انتظام الأطقم الطبية فى تقديم الخدمات الطبية، موجهاً الشكر لهم.