اليوم السابع
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سكرتير عام مساعد بنى سويف يتفقد انتظام الخدمات والأسواق والمواقف فى ثانى أيام العيد

الخميس، 29 يونيو 2023 01:16 م
سكرتير عام مساعد بنى سويف يتفقد انتظام الخدمات والأسواق والمواقف فى ثانى أيام العيد سكرتير عام مساعد بنى سويف يتفقد انتظام الخدمات
بنى سويف هانى فتحى

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تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، لمحافظة بنى سويف، في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، عددا من المديريات الخدمية والمرافق العامة للتأكد من انتظام العمل وتواجد التنفيذيين، ضمن خطة المحافظة لاستقبال العيد، والتي تشمل على خططة تفصيلية لاستعدادات القطاعات، لضمان توافر الخدمات والاحتياجات بالشكل المناسب والمطلوب، وفي إطار تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء بالعمل على توفير الاحتياجات، وتحقيق الانضباط والانتظام في مستوى الخدمات الحيوية، خاصة في فترات المواسم والأعياد، وما يصاحبها من أجازات للمواطنين.

وزار السكرتير العام المساعد، مديرية التموين، والتقى وكيل الوزارة المهندس وصفى عبدالله، واطمأن منه على  سير وانتظام العمل بالمخابز البلدية أثناء فترة الإجازة ، وكذا موقف الأرصدة البترولية من البنزين والسولار، مع التأكيد على استمرار الحملات التفتيشية التي تقوم أجهزة وإدارات المديرية لمتابعةالحالةالتموينية بالتنسيق مع إدارة الازمات بالمحافظة ووزارة التموين ، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، ومواجهة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري.
 
كما تفقد اللواء سامي علام ،سير العمل بمديرية الزراعة،لمتابعة تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة أية تعديات، قد تحدث استغلالاً لإجازة العيد، حيث اطمأن على تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المتصلة بغرف العمليات الفرعية بإدارات الزراعة لمواجهة أية تعديات على الأراضي الزراعية، علاوة على تفقد انتظام الخدمة بموقف محي الدين بمدينة بني سويف لمتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير وتوفير وسائل النقل، مع التشديد على تكثيف الحملات المشتركة على المواقف ومحطات الوقود لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب وعدم المغالاة فيها بسبب الإجازة.
 
وتضمنت الجولة، متابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات ونقل القمامة والمخلفات من أماكن التجميع ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بمصانع التدوير، والاستمرار في تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع أية مخلفات خاصة بالمرافق  العامة من الحدائق والمتنزهات ، حيث أشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم،  لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع، من أجل ظهور المدن والأحياء بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها خاصة في أيام الأعياد والمناسبات.
 
 
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

جولة السكرتير العام المساعد
جولة السكرتير العام المساعد

جولة داخل موقف محى الدين
جولة داخل موقف محى الدين


 

 


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