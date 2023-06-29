أسعار الذهب اليوم الخميس 29 يونيو 2023 ثاني أيام عيد الأضحى

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس مستهل التعاملات الصباحية بالتزامن مع ثاني أيام عيد الاضحى المبارك، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر الآن 2300 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وتشهد أسعار الذهب استقرار ملحوظ لليوم الرابع على التوالي.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2628 جنيها.

عيار 21 يسجل 2300 جنيه.

عيار 18 يسجل 1971 جنيها.

الجنيه الذهب 18400 جنيه.



توقعات الذهب في البورصة العالمية التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية ساهم في تراجع الطلب على أداء صناديق الاستثمار في الذهب بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى ضعف أسعار الذهب العالمي وتداولاها عند مستويات خطرة قد تفتح الباب لمزيد من الهبوط.

الطلب على صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب يشهد تراجع خلال الفترة الحالية بالمقارنة مع الإقبال على السندات الحكومية، وذلك مع استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي والتي تأتي بالنفع على أسواق السندات.

صندوق SPDR الاستثماري للذهب والذي يعد أكبر صندوق عالمي بإجمالي استثمارات تصل إلى 60 مليار دولار شهد تراجع منذ بداية الأسبوع يعد أن انخفض الأسبوع الماضي بنسبة 1% وسجل أدنى مستوياته منذ منتصف شهر مارس الماضي.

بينما قد فقد الصندوق الأداء الإيجابي الكبير الذي سجله منذ بداية العام بعد الدعم الذي حصل عليه من ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات 2080 دولار للأونصة، ليسجل ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 5.05%. بالرغم من هذا استطاع صندوق SPDR أن يحصل على تدفقات داخلة منذ بداية العام بواقع 9.46 طن من الذهب.