ضبط صاحب مخبز بالشرقية بحوزته 700 بطاقة لاستغلالها فى مبيعات وهمية بقصد التربح

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، صاحب مخبز لحيازته 3 ماكينات صرف و700 بطاقة تموينية بغرض اثبات مبيعات وهمية بقصد التربح خلال حملات تموينية بنطاق مركز ومدينة بلبيس والعاشر من رمضان.

وأفاد بيان المديرية، أنه توجهت حملة تموينية مكبرة بناءاً على المعلومات الواردة إلى مديريه التموين والتي تفيد قيام أحد اصحاب المخابز بتجميع كميات كبيرة من البطاقات التموينيه وعدد من ماكينات صرف الخبز الخاصه ببعض المخابز البلدية بهدف قيامه بأثبات مبيعات وهميه دون انتاج فعلي وبيع الدقيق بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.

وتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عدد من مفتشي المديرية للمرور على مخابز قرية الجوسق ببلبيس ثم استكمال الحمله بمدينة العاشر من رمضان لفحص بعض الشكاوي، أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز وبحوزته 3 ماكينات صرف خبز تخص عدد ثلاثة مخابز بناحية بلبيس و700 بطاقة تموينية داخل مستودع بوتاجاز حيث كان يقوم باستخدام البطاقات علي الماكينات وتم التحفظ علي المضبوطات ومصادرتها علي ذمة المحضر المحرر بالواقعة وجاري عرض المحضر علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 27 محضر إثبات حالة ضد بعض المخابز مابين تصرف ونقص وزن ومواصفات، بخلاف تحرير عدد 4 محاضر جنح مخالفة تعليمات ضد بعض أصحاب المخابز بناحية بلبيس لقيامهم بالتشغيل قبل مواعيد العمل الرسمية.