ضبط المتهم بقتل زوجته في أوسيم.. خلافات أسرية السبب

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث ب مديرية أمن الجيزة ، من القبض على المتهم بقتل زوجته في أوسيم، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها في أوسيم.

كشفت تحريات رجال المباحث تورط زوج المجني عليها في ارتكاب الجريمة، حيث أنهى حياتها نتيجة خلافات أسرية بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.