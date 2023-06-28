اليوم السابع
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مباحث الجيزة تكثف تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة مسن فى الطالبية

الأربعاء، 28 يونيو 2023 07:31 م
مباحث الجيزة تكثف تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة مسن فى الطالبية إسعاف -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة مسن داخل مسكنه في الطالبية، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في الطالبية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة مسن داخل شقته، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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