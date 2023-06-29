صوتك مسموع..التنمية المحلية تستجيب لأهالي قرية بأسوان من انقطاع المياه

كتب على عبد الرحمن

استجابت مبادرة صوتك مسموع التابعة لوزارة التنمية المحلية، لشكوى أهالي إحدى القرى بمحافظة أسوان من انقطاع المياه عن عدد من محطات المياه بالقرية بسبب انقطاع الكهرباء عن المحطات، وتواصلت المبادرة مع محافظة أسوان وتدخلت لإصلاح العطل وعودة التيار الكهربائي للمحطات وعودة ضخ المياه.

وأرسل عدد من أهالي قرية الشروانة التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، شكوى إلى مبادرة صوتك مسموع، تفيد انقطاع الكهرباء عن محطتي مياه الشراونة بحري والشراونة قبلي بسبب عطل عمومي تابع لهندسة كهرباء ادفو شرق، وكذلك تم انقطاع الكهرباء عن محطتي النصراب والدومارية ومحطة النصراب .

على الفور تواصل مسئولي مبادرة "صوتك مسموع"، مع مسئولي محافظة أسوان ، وتم إصلاح العطل وعودة التيار الكهربائي للمحطات وعودة المياه للقرية.

وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ناشد المواطنين بالتواصل مع مبادرة صوتك مسموع بالوزارة لتقديم أي شكاوي خلال أيام العيد على www.facebook.com/sotakmasmw وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضاً على البريد الاليكترونى info@mld.gov.eg وذلك للتيسير على المواطنين وضمان وصول أى شكوى لهم بسهولة ويسر .