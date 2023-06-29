س و ج .. للمصريين بالخارج كل ما تريد معرفته عن كيفية الدراسة بالأزهر

كتب لؤى على

يقدم اليوم السابع خدمة لأبناء المصريين بالخارج الراغبين فى التقدم للدراسة بالمعاهد الأزهرية وذلك من خلال جميع الاسئلة التى تدور فى ذهن أولياء الأمور على النحو التالى:



س: متى يبدأ التقدم لإمتحانات أبناء المصريين في الخارج بالأزهر الشريف؟ ج: يبدأ التقدم في شهر أكتوبر (عادة) ويتم تحديد تاريخ فتح باب التقدم في بداية كل عام دراسى. س: ما هي المستندات المطلوبة لملف التقدم؟ ج: المستندات المطلوبة لملف التقدم هي: ( استمارة التقدم / عدد (2) صورة شخصية / إثبات قيد حديث معتمد من المعهد و المنطقة الأزهرية والإدارة المركزية للامتحانات / بيان درجات العام السابق / أصل شهادة الميلاد أو صورة واضحة منها / صورة من إيصال سداد رسوم الامتحان بالسفارة / إفادة بسداد الرسوم الدراسية لطلاب المعاهد الخاصة) س: إبنى عنده 6 سنوات وهو في سن القبول بالصف الأول الإبتدائى, فهل استطيع أن أقدم له لامتحان أبناؤنا في الخارج بالسفارة؟ ج: لا حيث يجب أن يكون الطالب مقيداً في أحد المعاهد الأزهرية من خلال تنسيق المعهد. س: هل تشترط الجنسية المصرية في الطلاب المتقدمين لإمتحان أبناؤنا في الخارج؟ ج: نعم ، من شروط التقدم لإمتحان أبناء المصريين في الخارج أن يكون الطالب متمتعاً بالجنسية المصرية دون غيرها. س: هل يمتحن الطالب المتقدم للامتحان بالسفارة بنظام الفصلين الدراسيين؟ ج: لا ،حيث يُعقد إمتحان أبناؤنا في الخارج بنظام الدور ويمتحن الطالب في المنهج كاملاً في الدور الأول.