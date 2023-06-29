س و ج .. للمصريين بالخارج كل ما تريد معرفته عن كيفية الدراسة بالأزهر

يقدم اليوم السابع خدمة لأبناء المصريين بالخارج الراغبين فى التقدم للدراسة بالمعاهد الأزهرية
وذلك من خلال جميع الاسئلة التى تدور فى ذهن أولياء الأمور على النحو التالى:
س: متى يبدأ التقدم لإمتحانات أبناء المصريين في الخارج بالأزهر الشريف؟
ج: يبدأ التقدم في شهر أكتوبر (عادة) ويتم تحديد تاريخ فتح باب التقدم في بداية كل عام دراسى.
س: ما هي المستندات المطلوبة لملف التقدم؟
ج: المستندات المطلوبة لملف التقدم هي: ( استمارة التقدم / عدد (2) صورة شخصية / إثبات قيد حديث معتمد من المعهد و المنطقة الأزهرية والإدارة المركزية للامتحانات / بيان درجات العام السابق / أصل شهادة الميلاد أو صورة واضحة منها / صورة من إيصال سداد رسوم الامتحان بالسفارة / إفادة بسداد الرسوم الدراسية لطلاب المعاهد الخاصة)
س: إبنى عنده 6 سنوات وهو في سن القبول بالصف الأول الإبتدائى, فهل استطيع أن أقدم له لامتحان أبناؤنا في الخارج بالسفارة؟
ج: لا حيث يجب أن يكون الطالب مقيداً في أحد المعاهد الأزهرية من خلال تنسيق المعهد.
س: هل تشترط الجنسية المصرية في الطلاب المتقدمين لإمتحان أبناؤنا في الخارج؟
ج: نعم ، من شروط التقدم لإمتحان أبناء المصريين في الخارج أن يكون الطالب متمتعاً بالجنسية المصرية دون غيرها.
س: هل يمتحن الطالب المتقدم للامتحان بالسفارة بنظام الفصلين الدراسيين؟
ج: لا ،حيث يُعقد إمتحان أبناؤنا في الخارج بنظام الدور ويمتحن الطالب في المنهج كاملاً في الدور الأول.
س: كيف يمكن الحصول على الكتب الدراسية ؟
ج: يتسلم الطالب الكتب الدراسية من المعهد المقيد به بعد سداد المصروفات.
س: كيف يمكن معرفة المنهج والموضوعات المقررة في كل مادة؟
ج: يتعرف الطالب على المنهج والموضوعات المقررة من خلال المعهد. كما يمكن للطالب الحصول على توزيع المنهج والكتب الدراسية (إذا كانت متاحة) عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
س: هل يوجد نموذج مخصص لإثبات القيد؟
ج: نعم يوجد نموذج مخصص لإثبات قيد أبناؤنا في الخارج (نموذج رقم 11) ويمكن تحميلة من موقع أبناؤنا في الخارج على بوابة الأزهر الإلكترونية أو الحصول عليه من المعهد.
س: كيف أعرف نتيجة الطالب الذى أدى الامتحان في السفارة؟
ج: يتم نشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية و إبلاغ السفارة بالنتيجة و إرسال نسخة من شيت رصد درجات الطالب إلى معهده في مصر لضمها لملف الطالب واتخاذ ما يلزم
س: إبنى يمتحن كل سنة في السفارة ، هل يجب أن أقدم إثبات قيد وملف تقدم كل عام؟
ج: نعم ، يجب تقديم إثبات قيد حديث يثبت قيد الطالب في نفس العام الدراسى المتقدم له وكذلك جميع المستندات المطلوبة لملف التقدم.
س: أين يتم سداد رسوم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج؟
ج: يتم سداد الرسوم المقررة للامتحان في السفارة المصرية التي يتقدم لها الطالب لأداء الامتحان ويرفق صورة من إيصال السداد مع استمارت التقدم.
س: إبنى مقيد في معهد أزهرى خاص (قسم لغات) ، هل يمكن أن يتقدم لإمتحان أبناؤنا في الخارج بالسفارة المصرية؟
ج: نعم حيث يتم إعداد أسئلة للطلاب المقيدين بقسم اللغات بالمعاهد الخاصة في حالة تقدمهم للسفارة.
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